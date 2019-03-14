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قطع المياه عن شبين القناطر 5 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية غدا

الخميس، 14 مارس 2019 03:18 م
قطع المياه عن شبين القناطر 5 ساعات لأعمال الصيانة بالمحطة الرئيسية غدا انقطاع المياه - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة شبين القناطر ، غدا الجمعة، الموافق 15 مارس، لمدة 5 ساعات، من الساعة العاشرة مساءا، وحتى الساعة الثالثة من صباح السبت، وذلك لأعمال الصيانة بمحطة عرب جهينة. 
 
 
 
وأهابت الشركة بجميع المواطنين والمستشفيات والمخابز بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.
 
 
 
وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
 
 
 
 

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