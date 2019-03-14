قصر بكنجهام: هارى وميجان سيستقلان بحياتهما عن وليام وكيت

رويترز

قال قصر بكنجهام فى بريطانيا إنه سيتم الترتيب لإقامة مستقلة للأمير هارى وزوجته ميجان، التى تنتظر مولودا، بعدما كانا يتشاركان ترتيبات الإقامة فى القصر مع شقيق هارى الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت .

وتقاسم هارى وميجان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، طاقم الموظفين مع وليام وكيت منذ زواجهما فى مايو العام الماضى. ووافقت الملكة إليزابيث الآن على السماح لهما بالاستقلال داخل القصر هذا الربيع.

وذكر قصر بكنجهام فى بيان "هناك مكتب خاص الآن لدوق ساسكس والذى يدعم أنشطة الدوقة منذ خطبة سموهما فى نوفمبر 2017".

وأضاف البيان "ستضمن هذه الخطوة التى يتم التخطيط لها منذ فترة طويلة وجود ترتيبات تقدم الدعم الدائم لعمل الدوق والدوقة مع بدئهما لحياتهما الأسرية وانتقالهما لمكان إقامتهما الرسمى فى مقر فروجمور الملكى".

وذكرت صحف بريطانية منذ نهاية العام الماضى أن هناك خلافات بين طرفى الرباعى الملكى، هارى وميجان من جانب ووليام وكيت من جانب آخر، لكن لم تظهر أى مؤشرات على مثل ذلك الخلاف فى العلن. وبدا الأميران وزوجتاهما على وفاق عندما حضر الأربعة معا يوم الكومنولث فى لندن.

يأتى التغيير فى الوقت الذى تنتظر فيه العائلة الملكية مولود ميجان الأول من حفيد الملكة هذا الربيع. كما يستعد هارى وزوجته للانتقال من مقر إقامتهما فى قصر كينزنجتون، حيث يقيم وليام وكيت، إلى منزل جديد على أراضى قلعة ويندسور.