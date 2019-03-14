video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 08:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"فيس بوك " يعتذر للمستخدمين .. ويكشف سبب تعطل التطبيقات والخدمات أمس

الخميس، 14 مارس 2019 06:50 م
"فيس بوك " يعتذر للمستخدمين .. ويكشف سبب تعطل التطبيقات والخدمات أمس فيس بوك - أرشيفية-
كتب هيثم سلامة
إضافة تعليق

بعد توقف دام 14 ساعة منذ أمس، أعلنت شركة فيس بوك، انتظام التطبيقات والخدمات اليوم الخميس ، وقدمت الاعتذار إلى جميع المستخدمين.  

وقالت شركة فيس بوك، فى بيان لها: "الأمس.. نتيجة لتغير فى إعدادات السيرفرات، واجه العديد من المستخدمين ، مشكلة فى الوصول إلى التطبيقات والخدمات، ولقد حللنا الآن المشكلات وأنظمتنا تتعافى.. نحن نأسف جدا للإزعاج ونقدر صبر الجميع".

فيس بوك
فيس بوك

وكان هاشتاج تصدر"FacebookDown"  قائمة الاكثر تداولا فى العالم عبر تويتر أمس، عقب معاناة بعض مستخدمو المواقع المملوكة والتطبيقات لشركة فيس بوك من انقطاع الخدمة فى مختلف انحاء العالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عطل فيس بوك وإنستجرام الأطول فى تاريخ الشركة

"السوشيال ميديا" تتغزل فى تويتر.. وكوميكس ساخرة من فيس بوك وواتس آب وانستجرام

تعطل فيس بوك ترند عالمى.. والشركة: نعمل على المسألة

FacebookDown

فيس بوك

عطل فيس بوك

facebook

موقع Facebook




لا تفوتك
الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

الكشف عن قبر أول شهيد من طلاب الجامعة بمظاهرات كوبرى عباس 1935.."صور"

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

إنطلاق أول رحلات منتظمة من روما ونابولى إلى مرسى علم أبريل المقبل

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

24 فتوى للمتطرفين لتبرير جرائمهم الإرهابية ووضعها فى قالب شرعى.. دار الإفتاء تفند ادعاءاتهم حول مفهوم الجهاد ضمن مشروعها لمواجهة التطرف.. وتؤكد: لا جهاد ضد المسلمين وإنما هو قتل وفساد محرم واستحلال للدماء

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

5 عوامل تنقذ الأهلى من مطب شبيبة الساورة فى موقعة الحسم الأفريقى.. استغلال الفرص التهديفية.. عدم الانسياق وراء استفزازات الضيوف.. استعادة نجوم الأحمر لمستواهم.. التركيز الدفاعى.. والابتعاد عن الضغوط الجماهيرية

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

"الوطنية للانتخابات" تعلن جولة إعادة فى الانتخابات التكميلية بمركز أشمون

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

فيديو.. هدف "جنش" وموبايل "ساسى" الأبرز فى مران الزمالك قبل رحلة الجزائر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة