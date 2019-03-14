"فيس بوك " يعتذر للمستخدمين .. ويكشف سبب تعطل التطبيقات والخدمات أمس

كتب هيثم سلامة

بعد توقف دام 14 ساعة منذ أمس، أعلنت شركة فيس بوك، انتظام التطبيقات والخدمات اليوم الخميس ، وقدمت الاعتذار إلى جميع المستخدمين.

وقالت شركة فيس بوك، فى بيان لها: "الأمس.. نتيجة لتغير فى إعدادات السيرفرات، واجه العديد من المستخدمين ، مشكلة فى الوصول إلى التطبيقات والخدمات، ولقد حللنا الآن المشكلات وأنظمتنا تتعافى.. نحن نأسف جدا للإزعاج ونقدر صبر الجميع".



فيس بوك

وكان هاشتاج تصدر"FacebookDown" قائمة الاكثر تداولا فى العالم عبر تويتر أمس، عقب معاناة بعض مستخدمو المواقع المملوكة والتطبيقات لشركة فيس بوك من انقطاع الخدمة فى مختلف انحاء العالم.