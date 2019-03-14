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فى تحدى لواشنطن.. إيطاليا توقع صفقة تجارية مع الصين ضمن طريق الحرير

الخميس، 14 مارس 2019 01:50 م
فى تحدى لواشنطن.. إيطاليا توقع صفقة تجارية مع الصين ضمن طريق الحرير الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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قالت صحيفة التايمز، إن فى تحدى للولايات المتحدة، وعد رئيس الوزراء الإيطالى بتوقيع اتفاق تجارى مع الصين، مما ينبأ بصدام بين روما والبيت الأبيض.

 

وأوضحت الصحيفة البريطانية، بحسب تقرير على موقعها الإلكترونى، الخميس، أن إيطاليا ستصبح أول دوله من مجموعة السبع الكبار G7، توقع اتفاقا ضمن مبادرة الحزام والطريق الصينية أو ما يعرف بطريق الحرير، وهو مشروع ضخم للبنية التحتية يضم ثلاث قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، يهدف لتحسين روابط الصين على صعيد التجارة العالمية.

 

ودافع رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبى كونتة، عن الصفقة، التى من المقرر أن يتم التوقيع عليها أثناء زيارة الرئيس الصينى شى جيبينج، لروما يومى 21 و 24 مارس الجارى. قال كونتى إن الصفقة ستثمر عن "تعاون متوازن ومتبادل المنفعة" بين البلدين وتعزيز الأعمال التجارية فى موانئ مثل جنوة وتريست.

 

لكن يزعم منتقدوها أن الخطة تمنح أفضلية للشركات الصينية وتسمح لبكين بالشراء فى البنية التحتية المحلية، تماما كما فعلت عندما استولت على ميناء بيريوس اليونانى عبر شركة كوسكو الحكومية، أكبر شركة شحن فى العالم.

 

ووجهت الولايات المتحدة تحذيرا لإيطاليا من التوقيع على الصفقة. وقال متحدث باسم وزير الخارحية الأمريكى، مايك بومبيو: "لا نزال نشعر بالقلق إزاء التعتيم والاستدامة"، مضيفا: "حتى فى الاقتصادات المتقدمة، يمكن أن تتعرض الاستثمارات الموجهة من قبل الدولة للفساد". وحثت الولايات المتحدة إيطاليا على التأكد أن الصفقة تحترم "سيادة إيطاليا وسيادة القانون"

 


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