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الخميس، 14 مارس 2019 02:27 م
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ضبط 4636 هاربا و تحصيل 144373 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 14 مارس 2019 02:04 م
ضبط 4636 هاربا و تحصيل 144373 ألف جنيه غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام،ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة عن ضبط 4636 هاربين من أحكام، منهم 3222 حكم فى غرامات، و 1196 حكم فى جنح الحبس الجزئي 170 حكم فى المستأنف، و 40 حكم فى مخالفات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جناية وتحصيل 144373 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

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