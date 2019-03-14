ضبط 30 قطعة سلاح بسوهاج.. والقبض على 2 بحوزتهما مخدرات بالوادى الجديد

سوهاج - محمود مقبول - الوادى الجديد - ماهر أبو نور

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء هشام الشافعى، مدير الأمن، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، بالاشتراك مع فرع الأمن العام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط بندقية آلية و20 طلقة وبندقية موزر ألمانى و8 بنادق خرطوش و8 "فرد روسى" و5 "فرد خرطوش" و5 طلقات خرطوش و2 قطعة سلاح أبيض بإجمالى 30 قطعة سلاح متنوعة و25 طلقة، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وضبطت الحملة 17 قطعة من مادة الحشيش المخدر ومبلغ مالى وقدره 465 جنيها وهاتف محمول حيازة المتهم "السيد. ى. ك. م" 32 سنة عامل ومقيم قسم طهطا، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وتم ضبط لفافة لمادة الشابو المخدر وسلاح أبيض عبارة عن مطواة وهاتف محمول حيازة المتهم "محمود س م" 20 سنة عامل ومقيم قسم جرجا بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى و6 قطع من مادة الحشيش المخدر حيازة المتهم "أحمد ا ا" 19 سنة طالب ومقيم قسم ثان سوهاج بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

واستكملت الحملة أعمالها تم تنفيذ 2080 حكما قضائيا وتم تحرير 745 مخالفة مرورية وتم ضبط 393 مخالفة مرافق متنوعة.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط 62 قضية تموينية قضية تموينية منها 7 قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و6 قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و8 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و5 قضايا عدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق و6 قضايا عدم نظافة أوانى العين بالمخبز و11 قضية عدم الإعلان عن الأسعار و10 قضايا عدم حمل شهادة صحية و7 قضايا عرض لحوم بدون غطاء شاش وقضية تجميع كمية من الدقيق البلدى المدعم وقضية استيلاء على كميات من الدقيق البلدى المدعم المخصص للمخبز.

وفى الوادى الجديد، أعلنت مديرية الأمن بالمحافظة، اليوم الخميس، عن ضبط طالب وعاطل بحوزتهما كمية من المواد المخدرة بمركز الخارجة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرر المحضرين رقم 1377، 1393، جنح قسم الخارجة لسنة 2019 وأحيلا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهني، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بالقبض علي طالب وعاطل بحوزتهما مخدر الحشيش وأقراص مخدرة بمدينة الخارجة في حملات أمنية علي مدار ألأسبوع المنقضى.

تبين قيام حملة بقيادة اللواء جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس مباحث قسم مركز الخارجة، أسفرت عن ضبط عاطل 30 سنة، وبحوزته عدد من أقراص مخدر "الترامادول"، طالب 22 سنة، وبحوزته قطعة حشيش وسيجارة محشوة بنفس المخدر وتم تحريزها وتحررت محاضر بها وأحيلت إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.