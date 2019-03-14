ضبط 215 طن دواجن مجمدة و 19 طن أسمدة فاسدة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن ضبط كمية 208 أطنان دواجن مجمدة معبأه داخل 18910 كرتونة وذلك بمقر شركة للاستيراد والتصدير بمركز دمنهور.

وضبط كمية 7.425 طن دواجن مجمدة معبأه داخل 675 كرتونة وذلك بمقر ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز شرطة كفرالدوار.

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع س ع" 44 سنة صاحب مخزن مُبيدات ومغذيات وأسمدة زراعية بدون ترخيص كائن بمدينة وادى النطرون لقيامه بإدارة المخزن بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وحيازة وتخزين مبيدات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته كمية 19.500 طن مُبيدات وأسمده زراعية.