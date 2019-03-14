video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 12:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 215 طن دواجن مجمدة و 19 طن أسمدة فاسدة بالبحيرة

الخميس، 14 مارس 2019 11:45 ص
ضبط 215 طن دواجن مجمدة و 19 طن أسمدة فاسدة بالبحيرة دواجن فاسدة-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكثفة للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية التموين.
 
وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وكمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن ضبط كمية 208 أطنان دواجن مجمدة معبأه داخل  18910 كرتونة وذلك بمقر شركة للاستيراد والتصدير بمركز دمنهور.
 
وضبط كمية 7.425 طن دواجن مجمدة معبأه داخل 675 كرتونة وذلك بمقر ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز شرطة كفرالدوار. 
 
كما أسفرت الحملة عن ضبط "ع س ع" 44 سنة صاحب مخزن مُبيدات ومغذيات وأسمدة زراعية بدون ترخيص كائن بمدينة وادى النطرون لقيامه بإدارة المخزن بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة وحيازة وتخزين مبيدات مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية وضُبط بحوزته كمية 19.500 طن مُبيدات وأسمده زراعية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. شعبة الدواجن توضح كيفية مواجهة الأمراض بالمزارع وطرق حظر تداول الطيور حية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظة البحيرة

كفر الدوار

دمنهور

حملات تموينية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة