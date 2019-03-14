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الخميس، 14 مارس 2019 12:44 م
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ضبط 1569هاربا من أحكام قضائية و11 حالة تحرش خلال حملة أمنية بالبحيرة

الخميس، 14 مارس 2019 12:01 م
ضبط 1569هاربا من أحكام قضائية و11 حالة تحرش خلال حملة أمنية بالبحيرة حملة أمنية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون وضبط الهاربين من تنفيذ الاحكام القضائية .
 
وأسفرت الحملة، التى اشرف عليها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، و اللواء فاضل عمار حكمدار البحيرة، ومشاركة العميد عادل كمال مدير إدارة مرور البحيرة، والرائد عبده خطاب رئيس مباحث المرور، عن ضبط  1569هارب من تنفيذ احكاما قضائية بالحبس، منهم هارب من حكم مؤبد جنايات مركز حوش عيسى.
 
وتحرير 1670مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة والسير في الممنوع، والتصالح واشتباه في الصلاحية الفنية، وسير عكس الاتجاه وانتهاء رخصة قيادة، وكذلك إزالة  1564 حالة إشغال ثابت ومتحرك بمختلف مراكز المحافظة.
 
كما تم ضبط، 11 حالة تحرش بانى بالطرق العامة.
 
 

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