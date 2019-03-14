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ضبط مرتكب واقعة سطو على سوبر ماركت بالغردقة وسرقة مبلغ مالى بالإكراه

الخميس، 14 مارس 2019 11:57 م
ضبط مرتكب واقعة سطو على سوبر ماركت بالغردقة وسرقة مبلغ مالى بالإكراه ضبط مرتكب واقعة السطو - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط مرتكب واقعة السطو على سوبر ماركت بمنطقة الهضبة، وسرقة مبلغ مالى من عامل بداخله بالأكراه مستخدما سلاح أبيض، حرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
كان تبلغ للرائد أسامة مهران، رئيس مباحث قسم  شرطة أول الغردقة، من عامل بسوبر ماركت، بمنطقة الهضبة، أن أثناء تواجده بمحل عمله فوجئ بدخول شخص مجهول هدده بسلاح أبيض "سكين" ، وإستولى منه على مبلغ مالى قدره 4 الاف جنيه وفر هراباً .
 
على الفور تم أخطار اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والعميد مدحت منتصر مدير مباحث المديرية، واللذان أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أسامة مهران رئيس مباحث القسم، لضبط المتهم.
 
وأسفرت جهود البحث والتحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة المدعو "محمد . أ . س " 25 سنة عاطل ومقيم بدائرة القسم
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه وبحوزته  السلاح الأبيض المستخدم ، مبلغ مالى قدره 1150 جنيه من المبلغ المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر إنفاقه باقى المبلغ المالى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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