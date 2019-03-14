ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقات السيارات بالإكراه بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه حيث تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من ( سائق - سن36 ) أنه أثناء قيادته سيارته النقل (دائرة قسم العطارين) إستوقفه ثلاثة مجهولين، وطلبوا منه التوجه لنقل بعض الآثاث المنزلى من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء ، والتوجه بها لمنطقة أبيس العاشرة، وبالطريق الدائرى دائرة القسم تعدوا عليه بالضرب فأصابوه بجرح قطعى بالرأس والإستيلاء على السيارة كرهاً عنه وفروا هاربين .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من محمود . ج . ع 32 سنة عامل سيراميك، شريف . س . ف 35 سنة حاصل على ليسانس حقوق - ويعمل نقاش ، مدحت . ص . ف 31 سنة نقاش ( لهم معلومات جنائية مسجة ) ومُقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات كرهاً عن قائديها ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية ، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم ( مطواة ) .

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم حادث سرقة سيارة نقل بذات الإسلوب بدائرة قسم شرطة محرم بك وإعادتها لمالكها - نظير حصولهم على مبلغ ( 30 ألف جنيه ) إقتسموه فيما بينهم وقاموا بإنفاقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .