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الخميس، 14 مارس 2019 05:49 م
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ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقات السيارات بالإكراه بالإسكندرية

الخميس، 14 مارس 2019 05:02 م
ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقات السيارات بالإكراه بالإسكندرية حبس -ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالإكراه حيث تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من ( سائق - سن36 ) أنه أثناء قيادته سيارته النقل (دائرة قسم العطارين) إستوقفه ثلاثة مجهولين، وطلبوا منه التوجه لنقل بعض الآثاث المنزلى من داخل إحدى العقارات تحت الإنشاء ، والتوجه بها لمنطقة أبيس العاشرة، وبالطريق الدائرى دائرة القسم تعدوا عليه بالضرب فأصابوه بجرح قطعى بالرأس والإستيلاء على السيارة كرهاً عنه وفروا هاربين .

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من محمود . ج . ع  32  سنة عامل سيراميك، شريف . س . ف  35  سنة حاصل على ليسانس حقوق - ويعمل نقاش ، مدحت . ص . ف  31 سنة نقاش ( لهم معلومات جنائية مسجة ) ومُقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة  وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات كرهاً عن قائديها ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية ، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم ( مطواة ) .

وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم حادث سرقة سيارة نقل بذات الإسلوب بدائرة قسم شرطة محرم بك وإعادتها لمالكها - نظير حصولهم على مبلغ ( 30 ألف جنيه ) إقتسموه فيما بينهم وقاموا بإنفاقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

 

 


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