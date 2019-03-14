ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى جرائم سرقات السيارات بالإكراه بالإسكندرية

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من محمود . ج . ع 32 سنة عامل سيراميك، شريف . س . ف 35 سنة حاصل على ليسانس حقوق - ويعمل نقاش ، مدحت . ص . ف 31 سنة نقاش ( لهم معلومات جنائية مسجة ) ومُقيمين بدائرة مركز شرطة كفرالدوار بالبحيرة وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات كرهاً عن قائديها ومساومة مالكيها على إعادتها نظير مبالغ مالية ، وأرشدوا عن السيارة المستولى عليها والسلاح المستخدم ( مطواة ) .
وبتطوير مناقشتهم إعترفوا بإرتكابهم حادث سرقة سيارة نقل بذات الإسلوب بدائرة قسم شرطة محرم بك وإعادتها لمالكها - نظير حصولهم على مبلغ ( 30 ألف جنيه ) إقتسموه فيما بينهم وقاموا بإنفاقه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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