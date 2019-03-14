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الخميس، 14 مارس 2019 01:02 م
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ضبط عصابة تبيع أجهزة تستخدم في الغش بالامتحانات

الخميس، 14 مارس 2019 11:39 ص
ضبط عصابة تبيع أجهزة تستخدم في الغش بالامتحانات أماكن الامتحانات
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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تهريب وترويج بعض الأجهزة المحظورة من خلال موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

ورصدت شرطة الاتصالات نشاط بعض الخارجين على القانون القائمين على ترويج بعض الأجهزة المحظورة من بينها (هواتف مموهة تستخدم فى عمليات الغش فى الإمتحانات - أجهزة تنصت – كاميرات مموهة) من خلال إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم ( 77 ) هاتف محمول مموه على شكل فيزا كارت وسماعات بلوتوث صغيرة الحجم خاصة بها (تستخدم فى عمليات الغش فى الإمتحانات، و( 43 ) كاميرا مموهة على شكل ( قلم ، ساعة يد ، ريموت سيارة ، ولاعة ، حافظة نقود ، أزرار ، دبوس رابطة عنق ، نظارة ،USB )  ،و ( 78 ) جهاز تنصت  و ( 3 ) جهاز لاسلكى  وجهاز تشويش  و( 4 ) رادع شخصى .

 

 


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