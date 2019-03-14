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صور.. وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر "حوض الرمال" بالمدامود

الخميس، 14 مارس 2019 08:16 م
صور.. وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر "حوض الرمال" بالمدامود وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر حوض الرمال
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، مساء اليوم الخميس، إحتفالية داخل مسرح بيت ثقافة "حوض الرمال" بمنطقة المدامود محافظة الأقصر، وذلك خلال إفتتاح القصر الجديد لخدمة أهالى شمال المحافظة ، بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن بيت ثقافة "حوض الرمال" بالمدامود الجديد، تم البدء فى إنشاؤه  16 مارس 2016، وتبلغ مساحته الكلية حوالى 859 مترًا مربعًا، ويتكون من طابقين يضم الطابق الأرضى فراغات الاستقبال، ومكتبة عامة، وقاعة تكنولوجيا ومعلومات، وغرف إدارية، وغرف ممثلين، والمسرح الرئيسى بمساحة 180 مترًا مربعًا يسع 125 كرسيًا، وخشبة المسرح بمساحة 60 مترًا مربعًا، ويضم الطابق الثانى قاعات حرف بيئية وفنون تشكيلية، المرسم، أنشطة الطفل، غرف الإسقاط، مخزن، أما بيت ثقافة "الأقالتة" فهو مكون من أربع طوابق الدور الأول قاعة إحتفالات ومناسبات وباقى الطوابق كتب وتعليم وتدريب وكافة الأشياء الممتعه لجميع الأعمار.

ومن المقرر أن تستكمل وزيرة الثقافة زيارتها لمحافظة الأقصر، غداً الجمعة، بإفتتاح بيت ثقافة الأقالته فى البر الغربي، ثم تحضر فعاليات إفتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعابد الكرنك.

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (1)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (1)

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (2)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (2)

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (3)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (3)

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (4)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (4)

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (5)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (5)

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (6)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (6)

 

وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (7)
وزيرة الثقافة ومحافظ الأقصر يفتتحان قصر ثقافة حوض الرمال بالمدامود وتشهد عرض غنائي داخله (7)

 

 


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