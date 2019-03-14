صور.. قتلى وجرحى وأكثر من 100 طفل تحت الأنقاض فى انهيار مدرسة بنيجيريا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قال أكينونمى أمبودى حاكم ولاية لاجوس النيجيرية إن عددا من الأشخاص لقى مصرعهم عندما انهار مبنى يضم مدرسة أمس الأربعاء، بينما يواصل أفراد الإنقاذ البحث عن ناجين.

وقال أمبودى "أنقذنا نحو 25 شخصا، وتوفي البعض".

وأثار انهيار المبنى الذي يضم مدرسة ابتدائية مخاوف من وجود ما يصل إلى 100 طفل وكثيرين غيرهم محاصرين تحت الأنقاض.

ووقف عمال فوق الأنقاض يرفعون الحطام بينما احتشد الآلاف في الموقع، وراقب عشرات المشهد من فوق أسطح المباني واحتشد مئات آخرون في الشوارع المحيطة.