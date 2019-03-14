صور.. عاصفة ترابية خفيفة تضرب سماء الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الخميس، عاصفة ترابية خفيفة برياح محملة بالأتربة، منذ الصباح الباكر، وأدت لتوقف حركة ونشاط البالون الطائر في سماء مدينة الأقصر، وتم إلغاء 27 رحلة بالون كانت من المقرر أن تخرج وتحمل حوالي 600 سائح أجنبي ومصري، وتم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة تحسباً لوقوع أية حوادث جراء العاصفة الترابية.

ومن جانبها، أعلنت سلطات الطيران المدنى بمحافظة الأقصر، عن وقف حركة إلاقلاع بمطار البالون، بسبب سوء حالة الطقس، وعدم وضوح الرؤية في السماء، وذلك طبقا لرصد الأحوال الجوية من برج مطار الأقصر الدولى تطبيقا لمبدأ السلامة أولا للحفاظ على السياح الأجانب.

وفى نفس السياق، أكد محسن الشامى مدير مركز العمليات وادارة الازمات بمحافظة الاقصر، أن مركز العمليات وإدارة الازمات والكوارث، اتخذ عددا من الاجراءات لرفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع التغييرات المناخية، وذلك بناءً على توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم.

وقال محسن الشامى، إنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية منعقدة على مدار الايام المقبلة، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى، مشيراً إلى رفع درجة الاستعداد على مستوى كل من الحماية المدنية، والمطافى للتعامل مع أى حرائق قد تنتج عن حركة الرياح، وكذلك تم التنسيق مع الادارة الصحية ومرفق الإسعاف، والتأكيد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية على مستوى المحافظة ونشر فرق الانتشار السريع لسيارات الإسعاف بجانب قوات الحماية المدنية والمرور، تحسبا لسقوط الأمطار ومواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية.