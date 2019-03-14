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الخميس، 14 مارس 2019 02:58 م
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صور.. عائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة تزور موقع التحطم

الخميس، 14 مارس 2019 02:38 م
صور.. عائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة تزور موقع التحطم
رويترز
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تجمع أقارب ضحايا رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية رقم 302 المنكوبة فى قاعة مؤتمرات بفندق فى أديس أبابا اليوم الخميس وقد وضعوا أوشحة بيضاء ترمز للحداد قبل أن يستقلوا الحافلات فى الطريق إلى موقع تحطم الطائرة.

إثيوبيات يشعرن بالحزن لفقدان ذويهن
إثيوبيات يشعرن بالحزن لفقدان ذويهن

وخيم الحزن على الجميع بينما وجه البعض أسئلة وقالوا إنهم يريدون المزيد من "الشفافية" من شركة الطيران والمزيد من التفاصيل بشأن الحادث الذى وقع يوم الأحد.

إحدى السيدات تبكى ذويها
إحدى السيدات تبكى ذويها

وقتل كل من كانوا على متن الرحلة وعددهم 149 شخصا من الركاب و8 من أفراد الطاقم فى الطائرة وهى من طراز بوينج 737 ماكس والتى تحطمت بعد 6 دقائق فقط من إقلاعها من العاصمة الإثيوبية.

أهالى الضحايا بعد وصولهم لمكان الحادث
أهالى الضحايا بعد وصولهم لمكان الحادث

ولطالما كانت إثيوبيا تفخر دوما بشركتها للطيران، الأكثر نجاحا على مستوى البلاد وشركة الطيران الوحيدة التى تحقق ربحا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

ذوى الضحايا فى موقع سقوط الطائرة الأثيوبية
ذوى الضحايا فى موقع سقوط الطائرة الأثيوبية

وأسفر الحادث عن مقتل تسعة إثيوبيين و32 كينيا و18 كنديا و8 من كل من الصين وإيطاليا. وكان على متن الطائرة مواطنون من 35 دولة. وتجمع أقارب الضحايا فى فندق سكايلايت الذى تملكه الخطوط الجوية الإثيوبية بالقرب من مطار بولى الدولى. وحمل بعضهم صورا للضحايا.

سيدة إثيوبية حزينة لفقدان أحد ذويها فى الطائرة المنكوبة
سيدة إثيوبية حزينة لفقدان أحد ذويها فى الطائرة المنكوبة
سيدة إثيوبية
سيدة إثيوبية
سيدة تبكى لفقدان أحد أقاربها
سيدة تبكى لفقدان أحد أقاربها
شركة فرنسية ستقوم بالتحقيق فى حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة
شركة فرنسية ستقوم بالتحقيق فى حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة
شعار الشركة التى تقوم بالتحقيق فى الحادث
شعار الشركة التى تقوم بالتحقيق فى الحادث
مقر الشركة الفرنسية التى تقوم بالتحقيق فى الحادث
مقر الشركة الفرنسية التى تقوم بالتحقيق فى الحادث
أحد أقارب الضحايا
أحد أقارب الضحايا
باقات من الزهور لتكريم أرواح الضحايا
باقات من الزهور لتكريم أرواح الضحايا
باقة زهور فى موقع الحادث لتكريم الضحايا
باقة زهور فى موقع الحادث لتكريم الضحايا
مسئولون يحملون حقيبة دبلوماسية إلى مقر التحقيقات الفرنسى
مسئولون يحملون حقيبة دبلوماسية إلى مقر التحقيقات الفرنسى

 

 

 


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