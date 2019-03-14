صور.. رئيس الوزراء ووزراء التموين والكهرباء والتعليم العالى بعزاء والدة عادل عدوى

أدى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مساء اليوم، واجب العزاء فى والدة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وقدم كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور أسرف حاتم رئيس المجلس الأعلى للجامعات والدكتور حسام عبد الغفار أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات واجب العزاء وكان فى استقبالهم الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق .

وشارك فى العزاء كل من الدكتور خالد عبد العزيز وزير الشباب السابق والدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق والدكتور صفوت النحاس رئيس بيت الذكاة ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة السابق ورجل الاعمال محمد فودة والدكتور جلال السعيد وزير النقل السابق ونقيب المهندسين .

وكانت والدة الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق توفت قبل يومين.















































































































































































































































































































































