صور.. تفاصيل الرسائل العاطفية المتسببة فى مقتل شاب على يد جزار بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

رسائل عاطفية أرسلها شاب لفتاة كان يرغب فى الزواج منها، كانت كفيلة بالتسبب فى مقتله، حيث تورط والد الفتاة الجزار وآخرين فى قتله بالاعتداء عليه بالساطور والأسلحة البيضاء حتى فارق الحياة، لتنتهى معه قصة لم تكتمل دارت أحداثها بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

يروى أحمد شقيق المجنى عليه "كريم" تفاصيل الجريمة فيقول أن شقيقه كان يعمل بمحل جزارة ملك المتهم "أحمد" الشهير بــ"عضمة"، إلا أن خلافا بينهما دفعه لترك العمل، خاصة بعد رفض المتهم تزويج إبنته من المجنى عليه، حيث ترك مجال الجزارة واتجه للعمل كسائق بموقف سيارات المظلات بإمبابة.

ويضيف شقيق المجنى عليه أنه أثناء تواجده بمسكنه فوجىء بحضور عدد من الأشخاص يدعون أنهم أمناء شرطة، وطلبوا لقاء "كريم"، وعندما أخبرهم أنه ليس موجود بالمنزل، واستفسر منهم عن سبب سؤالهم عن شقيقه، طلبوا منه النزول للشارع بصحبتهم، وادعوا له عقب ذلك أن شقيقه متهم بسرقة هاتف محمول، وبيعه لأحد الأشخاص بإمبابة.

وتابع شقيق الضحية حديثه قائلا أنه أثناء حديثه مع الأشخاص الذين ادعوا أنهم أمناء الشرطة حضر شقيقه، وقبل مرور لحظات على حضوره فوجىء بوصول المتهم "احمد عضمة" وبصحبته 3 من العاملين بمحل الجزارة الخاص به، يحملون سواطير وأسلحة بيضاء، وهاجموا شقيقه "كريم" فحاول الدفاع عنه، إلا أن المتهم "عضمة" طعن شقيقه بظهره بساطور، وفر وباقى المتهمين هاربين عقب سقوط شقيقه غارقا فى دمائه، حيث طاردهم عدد من سكان الشارع إلا أنهم تمكنوا من الهرب.

وأكد شقيق المجنى عليه أن الهدف من اتهام شقيقه بسرقة الهاتف هو استدراجه للنزول للشارع، حتى يتمكن المتهمين من ارتكاب الجريمة، مضيفا أن المتهم ارتكب الجريمة، لادعائه أن المجنى عليه "كريم" كان يرسل رسائل عاطفية لإبنة الجانى، الذى كان يرغب فى الزواج منها، مضيف أن المتهم كان قد هدد شقيقه بالقتل قبل الجريمة.

وطالب شقيق القتيل بسرعة إحالة المتهم وشركائه للمحاكمة العاجلة، وإصدار حكم قضائى يشفى غليله، حيث أن شقيقه "كريم" كان بمثابة السند له، إلا أنه فقد حياته غدرا على يد المتهم "عضمة" وشركائه الذين تم القبض عليهم.

وتم الكشف عن الجريمة بتلقى العميد محسن كامل مأمور قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل " كريم عبد الله" 28 سنة سائق، نتيجة الإعتداء عليه بأسلحة بيضاء.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين من تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، ومعاونه الرائد مؤمن فراج أن جزار و3 أشخاص اخرين اعتدوا على المجنى عليه بسبب خلافات سابقة بينهم، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة تشريح جثة الضحية والتصريح بدفنها، وتولت التحقيق.