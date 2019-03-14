صور.. استئناف حركة القطارات على خط الشرق بعد السيطرة على حريق محدود بالقناطر

القليوبية - نيفين طه

استؤنفت حركة القطارات على خط الشرق القاهرة – المنوفية، بعد تعطلها لمدة ساعة إثر نشوب حريق محدود فى جرار القطار 32 القادم من طنطا فى اتجاه القاهرة صباح اليوم فى محطة الحادثة،بمدينة القناطر الخيرية، حيث تمت السيطرة على الموقف وإطفاء الحريق واستبدال الجرار بعد توقف للحركة دام ساعة، حيث دفعت أجهزة مجلس المدينة برئاسة رحاب المزين بأتوبيسات نقل جماعى وميكروباصات لنقل الركاب للقاهرة بعد تعطل الجرار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بالتحفظ على الجرار المتعطل وندب المعمل الجنائى لمعرفة سبب الحادث.

تلقى المقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر، بلاغا من مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر بورود إخطار بتعطل قطار 32 طنطا القاهرة بمحطة الحادثة بدائرة المركز.

أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقلت قوات الحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق قبل امتداده لعربات القطار أو كابينة قائد الجرار وجرى استبدال الجرار والتحفظ عليه.

تبين من تحريات العميد يحيى راضى، رئيس مباحث القليوبية، أن الحريق شب فجأة فى جرار القطاررقم 32 المتجه من طنطا إلى القاهرة عبر خط منوف المار بالقناطر الخيرية، حيث تمت السيطرة على الحريق المحدود دمن خسائر فى الأرواح او إصابات وجرى استبدال الجرار لاستكمال الرحلة بعد تعطل ساعة .

وقال مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر، إنه فور إبلاغ أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر بالحادث أمرت رحاب المزين رئيس مجلس المدينة بالدفع بـ 4 أتوبيسات نقل جماعى وعدد من سيارات الأجرة لنقل ركاب القطار لوجهتهم بالقاهرة حيث إن القطار كان يقل عددا كبيرا من المواطنين المتجهين لأعمالهم وجامعاتهم وقضاء مصالحهم بالقاهرة كما تواجدت بموقع الحادث سيارات الحماية المدنية والإسعاف وتم إجلاء نسبة كبيرة من ركاب القطار دون أى خسائر أو إصابات.



