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صور.. احتفالات ببريطانيا بعد رفض البرلمان الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق

الخميس، 14 مارس 2019 01:08 ص
صور.. احتفالات ببريطانيا بعد رفض البرلمان الخروج من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق احتفالات خارج البرلمان البريطانى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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احتفل مئات البريطانيين خارج البرلمان فى العاصمة لندن بعد أن رفض المشرعون البريطانيون أمس الأربعاء الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في أي حال من الأحوال، وذلك في تصويت غير ملزم سيزيد الضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي لاستبعاد ذلك الخيار.

وصوت المشرعون بأغلبية 312 مقابل 308 لصالح تعديل طرحته مجموعة من المشرعين يطالب الحكومة باستبعاد الخروج دون اتفاق.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن رفض مجلس العموم البريطاني لاتفاق "بريكست" يزيد احتمالات الخروج من دون اتفاق، حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في وقت سابق قبل التصويت، من الخروج بدون اتفاق قائلا: "إما الأخذ بهذا الاتفاق وإما عدم الخروج".
 
وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبى، اتفقا على إدخال تعديلات على عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المعروفة باسم "بريكست" في "اللحظة الأخيرة"، وذلك عشية تصويت مجلس العموم البريطاني، والذي جرى أول أمس الثلاثاء، على خطة تيريزا ماي للخروج من الاتحاد.
 
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