video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 02:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. إجتماع فى بروكسيل لتقديم مزيد من الدعم لسوريا

الخميس، 14 مارس 2019 01:43 م
صور.. إجتماع فى بروكسيل لتقديم مزيد من الدعم لسوريا استعدادت قبل انطلاق الاجتماع
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

تسعى الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، وعلى رأسهم الدول المانحة فى الاتحاد الأوروبى، ومناطق أخرى من العالم، إلى جمع مليارات الدولارات لمساعدة سوريا وتكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء 8 سنوات من الدمار الذى تشهده البلاد، وذلك خلال الاجتماع الذى تستضيفه بروكسيل اليوم الخميس.

الحريرى يتحدث مع الجبير
الحريرى يتحدث مع الجبير

كما سيشهد الاجتماع مناقشة مصير اللاجئين، والذين يقترب عددهم من 6 مليون شخص فى الخارج. ويرتفع عدد اللاجئين عند إضافة اللاجئين الذين تركوا بيوتهم ولجأوا إلى مناطق أخرى داخل سوريا، حيث يصل إجمالى السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدات الأمنية والغذائية والصحية والتعليمية إلى أكثر من 11.7 مليون شخص.

الشيخ صباح فى حوار مع أحد الدبلوماسيين الكويتيين
الشيخ صباح فى حوار مع أحد الدبلوماسيين الكويتيين

ويعتقد الاتحاد الأوروبى أنه لم يعد هناك حل عسكرى للأزمة السورية ويدعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى اتفاق بشأن انتقال سياسى فى البلاد، حتى يبدأ التكتل فى دعم جهود إعادة إعمار سوريا.

جانب من المشهد قبل انطلاق الاجتماع
جانب من المشهد قبل انطلاق الاجتماع

كان مؤتمر دعم سوريا فى العام الماضى قد جمع 4.3 مليار دولار، بالرغم من أن الرقم النهائى للتعهدات كان 6 مليارات دولار. ويأمل الاتحاد الأوروبى فى المحافظة على مستوى المساعدات خلال المؤتمر الحالى، بحسب تصريحات مسؤول فى الاتحاد رفض الكشف عن هويته.

رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
رئيس الوزراء اللبنانى فى حوار مع وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية
رئيس الوزراء اللبنانى فى حوار مع وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية
سعد الحريرى فى حوار مع موجرينى
سعد الحريرى فى حوار مع موجرينى
موجرينى فى حديث ودى مع أحد المسئولين الأوروبيين
موجرينى فى حديث ودى مع أحد المسئولين الأوروبيين
وزير الخارجية الكويتى
وزير الخارجية الكويتى
وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير يصافح نظيره الكويتى
وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير يصافح نظيره الكويتى
وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير
وزير الدولة السعودى للشئون الخارجية عادل الجبير
وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح
وزير خارجية الكويت الشيخ صباح الخالد الصباح
وزير خارجية الكويت يصافح الحريرى
وزير خارجية الكويت يصافح الحريرى
وسائل الإعلام فى قاعة الاجتماع ببروكسيل
وسائل الإعلام فى قاعة الاجتماع ببروكسيل

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كيف تحولت سياسة موسكو تجاه الهيمنة الأمريكية؟.. روسيا انتقلت من استخدام القوة العسكرية للدفاع عن نفسها إلى تطويق واشنطن بعمقها الاستراتيجى.. والدب الروسى يحاول استلهام نجاحه فى سوريا لدحض رؤى الغرب

سوريا الديمقراطية: أكثر من 15 عنصرا من داعش قتلوا فى هجوم على جيب محاصر

سوريا

بروكسيل

دعم سوريا

الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبى




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة