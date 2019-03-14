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الخميس، 14 مارس 2019 05:22 ص
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صرف 7.5 مليون جنيه تعويضات لـ 530 عاملا بشركة "سيمو" للورق

الخميس، 14 مارس 2019 05:00 ص
صرف 7.5 مليون جنيه تعويضات لـ 530 عاملا بشركة "سيمو" للورق عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية
كتب عبد الحليم سالم
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بدأت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام صرف تعويضات لـ 530 عاملا بشركة سيمو الشرق الأوسط للورق، إحدى الشركات العائدة من الخصخصة للدولة.

 

وقال المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع" أن الصرف بدأ بالفعل للعاملين ومن المتوقع حصول كل العاملين على مستحقاتهم خلال أسبوع، لافتا لأن قيمة التعويضات تصل لنحو ٧.٥ مليون جنيه، موضحا أن الشركة القابضة صرفت للعاملين رغم امتلاكها ١٤.٧٪ من الشركة التى لا تعمل.

 


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الشرق الاوسط للورق

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