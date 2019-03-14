video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 05:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد وكيف تشتكى

الخميس، 14 مارس 2019 04:00 م
شاهد فى دقيقة.. متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد وكيف تشتكى العداد الذكى
كتبت رحمة رمضان
إضافة تعليق

يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن الأوقات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء أن ترفع العداد عن المشترك وتلزمه بسداد كل المديونيات وإجباره على إجراء تعاقد جديد، وتركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم الحالات التى يتم فيها رفع العداد:-

1- حال تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2- حال إرسال إنذارين بفصل التيار دون أن يستجيب المشترك بسداد المديونية.

3- حال تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.

4- حال تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.

5- يمكن التظلم من الإجراءات السابقة من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121


إضافة تعليق

الكهرباء

عداد الكهرباء

أسعار الكهرباء

أخبار مصر




لا تفوتك
التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

التعليم تعلن أعداد الناجحين فى مسابقة العقود المؤقتة بمؤتمر صحفى بعد غد

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

"زواج القاصرات حرام" .. فى فيديو "موشن جرافيك" لدار الإفتاء

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

كيف يخطف جروس قلوب الزملكاوية؟.. الفوز على بطل الجزائر فى خطة التتويج بالكونفدرالية.. خطف نقاط مباراة القمة من أنياب الأهلى ..عودة درع الدوري لخزائن ميت عقبة بعد 4 أعوام من الغياب.. الحفاظ على زعامة كأس مصر

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

جوجل تعلن حجب 2.3 مليار إعلان وحظر مليون معلن فى 2018

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

شاهد..مستوطنون إسرائيليون يقتحمون ساحات الأقصى وينفذون جولات استفزازية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة