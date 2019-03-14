شاهد فى دقيقة.. متى يحق لشركة الكهرباء رفع العداد وكيف تشتكى

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائه أهم المعلومات عن الأوقات التى يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء أن ترفع العداد عن المشترك وتلزمه بسداد كل المديونيات وإجباره على إجراء تعاقد جديد، وتركيب عداد مسبق الدفع، وفيما يلى أهم الحالات التى يتم فيها رفع العداد:-

1- حال تراكم فواتير استهلاك الكهرباء لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

2- حال إرسال إنذارين بفصل التيار دون أن يستجيب المشترك بسداد المديونية.

3- حال تكرار محاضر سرقات التيار الكهربائى لتوصيل تيار للنفس أو للغير من عداد مشترك.

4- حال تعمد المشترك تعطيل العداد للتلاعب فى قيمة فاتورة الاستهلاك.

5- يمكن التظلم من الإجراءات السابقة من خلال الخط الساخن لوزارة الكهرباء على رقم 121