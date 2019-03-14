سكرتير عام الناتو: مستقبل الحلف بأفغانستان مرتبط بنتائج المحادثات مع طالبان

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أكد سكرتير عام حلف الأطلنطى ينس ستولتنبرج ، اليوم الخميس ، أن وجود قوات حلف الأطلنطى فى أفغانستان فى المستقبل يتوقف على نتائج المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وعناصر حركة طالبان الأفغانية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن ستولتنبرج قوله ، فى تصريحات صحفية - " من السابق لأوانه التكهن بنتائج المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان ، والتى يتوقف عليها بدرجة كبيرة للغاية مستقبل وجود قوات الأطلنطى فى تلك الدولة الآسيوية".

وكان المشاركون فى أطول محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وعناصر طالبان المتمردة فى أفغانستان قد أعلنوا مؤخرا عن التوصل الى تقدم خلال المحادثات التى اختتمت فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، فيما أكد الجانب الأمريكى أن الطرفين توصلا بالفعل الى مشروعات اتفاق بشأن إنسحاب القوات الأمريكية وضمان عدم تحول أفغانستان الى ملاذات آمنة للارهابيين بعد التوصل الى تسوية للأزمة الأفغانية.