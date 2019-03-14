سفير الصين فى المغرب: "بكين" تدعم أفريقيا عبر الاستثمار والتبادل التجارى

رسالة المغرب - أحمد يعقوب

قال "هى لى لى"، سفير الصين فى المملكة المغربية، إن المغرب تعمل كحلقة وصل بين أوروبا وأفريقيا وبين الشرق والغرب، نظرا لموقعها الجغرافى المتميز بما يعمل على تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادى بين الدول، وبما يعود بالنفع على شعوب الصين والمغرب وأفريقيا.

وأضاف سفير الصين فى المغرب، خلال كلمته أمام الدورة السادسة للمنتدى الدولى "أفريقيا والتنمية"، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء فى المملكة المغربية، وينظمه التجارى وفا بنك، إلى أهمية مبادرة "الحزام والطريق" التى أطلقتها "بكين" لتعمل على تشجيع التقارب والتبادل التجارى والتعاون الاستثمارى بين الصين ودول العالم، قائلا: "الصينيون يقولون حتى نكون أغنياء لابد من بناء طريق"، لافتا إلى أهمية الاستثمار فى قطاعات الصحة والتعليم والعمل على تعزيز الاستقرار والسلم ليعود بالفائدة على جميع الأطراف.

ولفت سفير الصين فى المملكة المغربية، إلى أنه سيتم عقد مؤتمر كبير تحت اسم "الطريق الواحد" فى نسخته الثانية فى العاصمة الصينية بكين، لدعم التعاون التجارى والاقتصاد بين دول القارة والصين وتعزيز آليات التعاون الاقتصادى والتنمية.