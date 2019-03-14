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سعد الحريرى وإليسا يحتفيان بذكرى انتفاضة الشعب اللبنانى فى ثورة الأرز

الخميس، 14 مارس 2019 11:22 ص
سعد الحريرى وإليسا يحتفيان بذكرى انتفاضة الشعب اللبنانى فى ثورة الأرز رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
كتب محمد رضا
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يحيى لبنان، اليوم الخميس، ذكرى ثورة الأرز التى اندلعت فى مدن وشوارع البلاد خاصة فى العاصمة بيروت يوم 14 مارس 2005، وذلك عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريرى فى 14 من فبراير عام 2005، ورغم أنها تعرف الآن بـ"ثورة الأرز"، فإنها عرّفت عن نفسها ك‍"انتفاضة الاستقلال".

تمثلت الأهداف الرئيسية لتلك الثورة فى انسحاب القوات السورية من لبنان، وتكوين لجنة دولية للتحقيق فى اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، واستقالة مسئولى الأمن العام فى البلاد، وتنظيم انتخابات برلمانية حرة، كما طالب المتظاهرون بضرورة إنهاء النفوذ السورى داخل الدولة اللبنانية.

تدوينة سعد الحريرى
تدوينة سعد الحريرى

 

وفى هذا اليوم، قال سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى، "14 مارس 2005 يوم تاريخى وضع فيه اللبنانيون أساسات مشروع الدولة والسيادة والحرية، مشروع نضال طويل نواصل تحقيقه بتثبيت الاستقرار الأمنى والاقتصادى وحماية العيش المشترك وتعزيز مؤسسات الدولة ونظامنا الديمقراطى".

ومن جهتها، قالت المطربة اللبنانية إليسا، "أساميهن عندى وهنى راحوا.. وكل اللى راحوا راحوا.. ررق الله على أحلى يوم بتاريخ بلدى".

تدوينة إليسا
تدوينة إليسا

 


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