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روسيا تحظر تحليق طائرات بوينج "737 ماكس" فى أجوائها

الخميس، 14 مارس 2019 12:01 م
روسيا تحظر تحليق طائرات بوينج "737 ماكس" فى أجوائها طائرة بوينج
كتب : أحمد جمعة
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قالت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، إن السلطات الروسية قررت حظر تحليق طائرات بوينج "737 ماكس" في أجوائها.

وانتشرت حالة الفزع بين عشرات شركات الطيران حول العالم والتى علقت تشغيل ما يضمه أسطولها من هذا الطراز مثل استراليا، وسنغافورة، والصين، وإثيوبيا، وإندونسيا، ومنغوليا، وسلطنة عمان، وتركيا والبرازيل، ولم يتوقف الأمر عند الشركات، بل قررت هيئات الطيران المدنى فى جميع أنحاء أوروبا منع عبور الطيارات فى الأجواء الأوروبية، وكذلك هيئة الطيران المدنى المصرية، التى اتخذت قرارًا احترازيًا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج فى الأجواء والمطارات المصرية، وأكدت عدم امتلاكها هذا الطراز من الطائرات، ولا يأتى ضمن خططها المستقبلية لتطوير أسطولها الجوى، ومازال القوس مفتوحا.
 
 

 


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