رئيس وزراء كندا يعزى نظيره الإثيوبى فى ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

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قدم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، أمس الأربعاء، تعازيه لنظيره الإثيوبى آبى أحمد،خلال اتصال هاتفي، فى طاقم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التى تحطمت يوم الأحد الماضي، بجانب المواطنين الإثيوبيين الذى قضوا فى الحادث، معربا عن استعداد بلاده تقديم المساعدة.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء أن رئيس الوزراء الإثيوبى بدوره قدم تعازيه لترودو فى وفاة الـ18 كنديا الذين كانوا على متن الطائرة.



وأشار آبى أحمد وترودو إلى أهمية المؤتمر القادم الذى سيتم عقده فى مدينة فانكوفر فى كندا فى يونيو القادم، الذى يعد علامة فارقة مهمة للنهوض بالأولوية المشتركة للمساواة بين الجنسين.



كما ناقش رئيس الوزراء ترودو مع نظيره الإثيوبى اعتقال كنديين وتطبيق عقوبة الإعدام على كندى ثالث فى الصين، وأهمية سيادة القانون.