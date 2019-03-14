video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء الجزائر: بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط

الخميس، 14 مارس 2019 11:33 ص
رئيس وزراء الجزائر: بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط نور الدين بدوى
رويترز
إضافة تعليق

دعا رئيس وزراء الجزائر الجديد، نور الدين بدوى، للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية، وقال رئيس الوزراء الجزائرى، فى أول مؤتمر صحفى، إن بلاده تمر بفترة حساسة، معلنا عن بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطنى للإصلاحات السياسية سيبدأ العمل بعد تشكيل الحكومة، وقال "نجرى محادثات لتشكيل حكومة جديدة".

وأكد رئيس الوزراء الجزائرى على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء، ووعد بأن يمثل الشباب فى الحكومة الجديدة.

وقال بدوى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.

وأكد أن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار، كما قال رئيس وزراء الجزائر إن الإعلام فى البلاد سيلعب دورا فى المؤتمر الوطنى للإصلاحات السياسية.

قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي اليوم الخميس إن حكومته ستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

وفي مواجهة مظاهرات حاشدة، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء هذا الأسبوع بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى.

قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي اليوم الخميس إن حكومته ستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

وفي مواجهة مظاهرات حاشدة، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء هذا الأسبوع بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى.

وأضاف أن حكومته ستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسى. موضحا أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائب رئيس الوزراء الجزائرى: بوتفليقة اتخذ قرارا تاريخيا استجابة للمطالب الشعبية

رئيس أركان الجيش الجزائرى: أمن الجزائر وسيادتها أمانة غالية لدى أفراد الجيش

الجزائر

رئيس وزراء الجزائر

حكومه جزائريه جديده

الحكومه الجزائريه

حكومه تكنوقراط جزائريه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة