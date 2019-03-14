رئيس وزراء الجزائر: بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط

دعا رئيس وزراء الجزائر الجديد، نور الدين بدوى، للعمل الجاد مع كل الأطراف بدون استثناء بشأن الفترة الانتقالية، وقال رئيس الوزراء الجزائرى، فى أول مؤتمر صحفى، إن بلاده تمر بفترة حساسة، معلنا عن بدء مشاورات لتشكيل حكومة تكنوقراط مفتوحة لكل الكفاءات.

وأشار إلى أن المؤتمر الوطنى للإصلاحات السياسية سيبدأ العمل بعد تشكيل الحكومة، وقال "نجرى محادثات لتشكيل حكومة جديدة".

وأكد رئيس الوزراء الجزائرى على أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة خبراء، ووعد بأن يمثل الشباب فى الحكومة الجديدة.

وقال بدوى إن تأجيل الانتخابات الرئاسية جاء استجابة لإرادة الشعب، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية ستخضع لإشراف لجنة مستقلة.

وأكد أن الحكومة منفتحة على إجراء حوار بشأن كل القضايا، وحث المعارضة على قبول الحوار، كما قال رئيس وزراء الجزائر إن الإعلام فى البلاد سيلعب دورا فى المؤتمر الوطنى للإصلاحات السياسية.

قال رئيس وزراء الجزائر الجديد نور الدين بدوي اليوم الخميس إن حكومته ستتولى المسؤولية خلال "مرحلة قصيرة" وستدعم أعمال ندوة وطنية من أجل انتقال سياسي.

وأضاف في مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة أن لجنة مستقلة ستشرف على الانتخابات الرئاسية.

وفي مواجهة مظاهرات حاشدة، قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعتل الصحة عدم الترشح لولاية خامسة. وتم تعيين بدوي رئيسا للوزراء هذا الأسبوع بعد استقالة سلفه أحمد أويحيى.