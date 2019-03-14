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رئيس لبنان يودع بعثة بلاده المشاركة بالأولمبياد الخاص برسالة تحفيز..ماذا قال؟

الخميس، 14 مارس 2019 08:51 ص
رئيس لبنان يودع بعثة بلاده المشاركة بالأولمبياد الخاص برسالة تحفيز..ماذا قال؟ بعثة لبنان المشاركة فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى
كتب محمد رضا
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ودع الرئيس اللبنانى ميشال عون، اليوم الخميس، بعثة بلاده المشاركة فى دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، التى تنطلق اليوم 14 مارس، فى العاصمة الإماراتية أبوظبى، برسالة تحفيز ومؤازرة لدعمهم فى التحدى الرياضى الذى سيخوضونه خلال دورة الألعاب العالمية.

قال رئيس لبنان ميشال عون، فى رسالته لبعثة بلاده، "كل التوفيق لأبطالنا فى البعثة اللبنانية المشاركين فى الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، نفتخر بكم وبإرادتكم التى تحدّت كل الصعوبات وأدخلتكم ميدان التنافس الرياضى، وكل الشكر لمن آمن بقدراتكم وكان لكم الدعم والسند".

 

بعثة لبنان المشاركة فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى
بعثة لبنان المشاركة فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى

 

يذكر أن دولة الإمارات، تستعد لمحفل رياضى هام، إذ من المقرر افتتاح الأولمبياد الخاص بأبوظبى، اليوم 14 مارس، وهو الحدث الرياضى الهام الذى يحظى باهتمام عالمى كبير، حيث تستضيف العاصمة أبوظبى، 7 آلاف رياضى من أكثر من 190 دولة فى الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية "أبو ظبى 2019" الذى يقام فى الفترة من 14 إلى 21 مارس الجارى.

 

ويشار إلى أن اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية فى أبو ظبى 2019، تستعد لأكبر برنامج للتبادل الثقافى فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج المدن المضيفة، الذى يهدف إلى تعريف الوفود الزائرة على ثقافة دولة الإمارات والتعرف على معالمها السياحية والثقافية والأثرية قبل مشاركتهم فى البطولة العالمية الأضخم إنسانيا ورياضيا على مستوى العالم.

 

 

رسالة رئيس لبنان لبعثة بلاده المشاركة فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى
رسالة رئيس لبنان لبعثة بلاده المشاركة فى الأولمبياد الخاص بأبوظبى

 


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