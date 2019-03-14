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رئيس سيراليون: 100 مليار دولار تحتاجها أفريقيا سنويا للبنية التحتية

الخميس، 14 مارس 2019 11:20 ص
رئيس سيراليون: 100 مليار دولار تحتاجها أفريقيا سنويا للبنية التحتية جوليوس مادا بيو رئيس سيراليون يلقى كلمته في فعاليات نادى إفريقيا والتنمية بالمغرب
رسالة المغرب - أحمد يعقوب
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قال جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون، إن إفريقيا تحتاج لدعم الاستثمار الخاص حتى تحصد ثمار أهداف التنمية التى وضعتها الأمم المتحدة، لافتا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى التعليم والصحة والتنمية البشرية لرفع نسب نمو الناتج المحلى الإجمالى للدول الأفريقية، مؤكدا أن نحو 51% من تعداد دولة سيراليون من النساء، وأنه يهتم بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا ودعم تمكين المرأة.
 
وأضاف رئيس سيراليون، خلال كلمته أمام الدورة السادسة للمنتدى الدولى "أفريقيا والتنمية"، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء فى المملكة المغربية، وينظمه التجارى وفا بنك، إن أفريقيا تحتاج سنويا لنحو 100 مليار دولار للاستثمار فى البنية التحتية، لتعداد سكانى يبلغ نحو 1.2 مليار نسمة.
 
وأكد رئيس سيراليون أهمية تهيئة البلاد الأفريقية لجذب رؤوس الأموال ورفع الحوافز الجمركية والضريبية وتعزيز الحوافز الاستثمارية، لافتا إلى تجربة سيراليون فى نظام الشباك الواحد لتسهيل الاستثمار، واستقرار القوانين والتشريعات الداعمة له.
 
وأكد رئيس سيراليون، أهمية التكامل الإقليمى بين الدول الأفريقية، وتبنى سياسة المجمعات الصناعية لزيادة فرص العمل والتكامل على مستوى دول القارة السمراء، لأن أفريقيا تمتلك موارد هائلة وفرصا حقيقية للنهوض بالاستثمار والنمو الاقتصادى بمعدلات جيدة.
 
 

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