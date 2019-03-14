رئيس جامعة أسيوط: إنشاء مجمع خدمات متكامل داخل الحرم الجامعى

أسيوط محمود عجمي

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ،عن بدء الجامعة في اتخاذ الترتيبات اللازمة لإنشاء مجمعاً متكاملاً للخدمات داخل الحرم الجامعي، والذي من المقرر أن يضم مكتب لتصديقات وزارة الخارجية ومكتب الخدمات الشرطية مع بحث إمكانية نقل مكتب التوثيق العقاري من مقره في كلية الآداب بالوليدية، إلى المقر الجديد المخصص لمجمع الخدمات والذي جارى تجهيزه خلف المطعم المركزي .

جاء ذلك، خلال لقاء رئيس جامعة أسيوط بالسفير أشرف عبد القادر سلامة مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومدير مكتبه ضياء الدين رمضان، وعبد الصابر مدير مكتب تصديقات الخارجية بمحافظة أسيوط، وذلك بحضور الدكتورة ماجدة على منسق مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ومصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين بالجامعة.

وقال الدكتور طارق الجمال، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على تكامل الخدمات المقدمة داخل الحرم الجامعي، وتسهيل الإجراءات الحكومية على المنتسبين لأسرة الجامعة، والتي تمثل مجتمعاً بشرياً ذو كثافة عددية مرتفعة، بما يضمه من نحو 83 ألف طالب وطالبة، وأكثر من 27 ألف موظف إلى جانب الآلاف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والباحثين .

وأوضح مصطفى شعيب مدير إدارة خدمات العاملين بالجامع، أن مجمع الخدمات يعمل تحت إشراف إدارة خدمات العاملين وبدعم من طاقمها الإداري ، مشيراً إلى أن مكتب تصديقات وزارة الخارجية يعاود عمله بدايةً من الأسبوع القادم وذلك على مدار يومين أسبوعياً أما عن مكتب الخدمات الشرطية فتم نقل مقره بالفعل من محيط الأستاد الرياضي إلى مجمع الخدمات خلف المطعم المركزي مع مواصلة عمله المختص باستخراج جوازات سفر ، تصاريح عمل ، صحيفة الحالة الجنائية وشهادات الميلاد ، والوفاء وبطاقات الرقم القومي وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة .