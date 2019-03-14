رئيس النمسا يبحث مع وزير خارجية روسيا تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط

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بحث الرئيس النمساوى ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الخميس، مع وزير خارجية روسيا سيرجى لافروف، تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، وسبل تحقيق الاستقرار فى سوريا واليمن.

وقال مصدر فى قصر الرئاسة النمساوية "هوفبورج" اليوم الخميس، إن الرئيس النمساوى ووزير خارجية روسيا اتفقا فى لقائهما، على ضرورة دعم العلاقات الثنائية وزيادة التنسيق والتعاون المشترك بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبى بشكل عام.

يذكر أن لافروف بدأ اليوم زيارة إلى فيينا، للمشاركة فى أعمال المؤتمر الوزارى رقم 62 للجنة الدولية لمكافحة المخدرات، والذى انطلقت أعماله فى وقت سابق فى مقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا.