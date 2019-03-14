رئيس المجلس الأوروبى: مستعد لتأجيل بريكست لإعادة بريطانيا النظر فى استراتيجيتها

لندن (أ ش أ)

قال رئيس المجلس الأوروبى، دونالد توسك، اليوم الخميس، إنه مستعد لقبول تمديد أمد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست) "لوقت طويل" إذا كانت لندن بحاجة إلى الوقت لإعادة النظر فى استراتيجيتها بخصوص مغادرة الاتحاد.

وذكر توسك - فى تصريحات نقلتها صحيفة (الإندبندنت) البريطانية - أنه سيشجع الدول الأعضاء فى التكتل الأوروبى على تأييد تأجيل بريكست إن كانت بريطانيا فى حاجة إلى وقت "لبناء توافق فى الآراء" لتبنى نهج جديد .

وجاءت هذه التصريحات بعدما رفض مجلس العموم البريطانى أمس الأول الثلاثاء، اتفاق بريكست المعدل الذى قدمته رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وهو ما وصفته الصحيفة بسلسلة من الهزائم التى لحقت بالحكومة حيال كيفية تسوية هذه الأزمة السياسية .

يذكر أن الحكومة البريطانية قد اقترحت أمس تمديد أمد بريكست حتى 30 يونيو المقبل، فى محاولة لكسب الوقت لتمرير التشريعات اللازمة للخروج، وعلى الأرجح سيتعين إجراء مثل هذا التمديد حتى وإن وافق أعضاء البرلمان على اتفاق ماى خلال تصويت ثالث الأسبوع المقبل، بحسب الصحيفة.

كما أوضحت الصحيفة أن أى تمديد لبريكست سيتطلب قبول بالإجماع من كل الدول الأعضاء فى التكتل الأوروبي، لافتةً إلى أن بعض الدول الأوروبية بالفعل تؤيد هذا التمديد.

وجاءت تصريحات توسك قبل ساعات من تصويت البرلمان على ما إذا كانت بريطانيا تسعى إلى تمديد أمد المادة 50 من معاهدة لشبونة المتعلقة بالخروج من الاتحاد.