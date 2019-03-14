رئيس التجارى وفا بنك: أفريقيا أمل العالم فى التنمية.. والتكامل الاقتصادى ضرورة

رسالة المغرب - أحمد يعقوب

قال محمد الكتانى، الرئيس التنفيذى لمجموعة التجارى وفا بنك المغربية، إن قارة أفريقيا أمل العالم فى التنمية وسط التحديات التى تواجه العديد من دول العالم والاقتصاد الدولى ومناطق إقليمية مختلفة.

وأضاف الرئيس التنفيذى لمجموعة التجارى وفا بنك، خلال كلمته أمام الدورة السادسة للمنتدى الدولى "أفريقيا والتنمية"، الذى يعقد فى مدينة الدار البيضاء فى المملكة المغربية، وينظمه التجارى وفا بنك، إنه من الضرورة الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية لدعم تحفيز الاستثمار ودفع النمو فى القارة الأفريقية، لافتا إلى أهمية الإندماج والتكامل الاقتصادى بين دول القارة ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وسهولة الوصول إلى الموارد.

ولفت الرئيس التنفيذى لمجموعة التجارى وفا بنك المغربية، إلى أن اللقاءات الثنائية التى ستعقد خلال يومى منتدى أفريقيا والتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائى والإقليمى بين دول القارة السمراء بما يسهم فى دعم الاستثمار وتعزيز فرص العمل والتكامل والإندماج بين دول القارة، مؤكدا أن القارة الأفريقية غنية بثرواتها الطبيعية ومواردها البشرية.