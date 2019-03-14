حيلة جديدة.. سرقة كاميرات مدرسة حكومية بعد الاستيلاء على محتوياتها

كتب أحمد حسنى

استمعت نيابة السلام، لأقوال حارس مدرسة فى واقعة سرقة مدرسة "جمال عبد الناصر" بمدينة السلام.

وأوضح حارس العقار، أنه فوجىء فى صباح اليوم الدراسى بوجود سرقة داخل المدرسة، مؤكدا أنه لم يشعر بأى حركة داخل المدرسة ليلا،وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بسرقة كاميرات المراقبة، حتى لا ينكشف أمرهم بعد تفريغها.

وأسفرت معاينة النيابة بأن المتهمين قاما بتكسير الجدار الواصل بحمامات المدرسة، وتمكنوا من سرقة الهاردات وأحهزة الكمبيوتر وكاميرات المراقبة وحجزة مدير المدرسة.

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة السلام أول، بلاغا من مدير المدرسة، يفيد بأنه فور وصولهما فى صباح اليوم الدراسي، تفاجئوا بوجود كسر وسرقة بالمدرسة، وبإلانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.