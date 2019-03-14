حبس 5 عاطلين بعد ضبطهم ينقبون عن الآثار فى المنوفية

المنوفية _محمد فتحى

قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، حبس 5 عاطلين وإخلاء سبيل 2 آخرين بعد ضبطهم أثناء تنقيبهم على الآثار بعزبة عابدين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز منوف، من إلقاء القبض على 7عاطلين أثناء تنقيبهم عن الآثار بعزبة عابدين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وبحوزتهما أدوات الحفر، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.