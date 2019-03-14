حبس ربة منزل قتلت طفلة أنجبتها سفاحا بعد تقدم عريس للزواج منها

الدقهلية شريف الديب

أمر مدير نيابة المنزلة بإشراف المستشار خالد خضر المحامي العام لنيابات شمال الدقهلية، بحبس ربة منزل أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافها بقتل نجلتها التى انجبتها سفاحا.

وترجع وقائع الحادثة بعد أن تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز المنزلة بالعثور على طفلة رضيعة متوفية على طريق المنزلة فارسكور.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد خضيري رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم نقل الطفلة الى مشرحة مستشفي المنزلة العام.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، والعقيد سيد خشبة رئيس فرع البحث، وتم التوصل إلى أسرة الطفلة

وتبين أن الأم تدعي دعاء. ا. ع 19 سنة من مدينة المنزلة ، و بضبطها وتضييق الخناق عليها اعترفت بارتكاب الواقعة بعد أن جمعتها علاقة غير شرعية مع أحد الشباب يعمل سائق توك توك، ووعدها بالزواج وحملت منه سفاحا وعقب معرفته بالحمل بدأ يتهرب منها ثم هجرها ورفض الزواج منها، وتحولت حياتها لجحيم على حد قولها.

ووضعت المتهمة طفلتها، واتفقت مع أمها وأبيها أن يدعوا أمام الجيران أن الطفلة هي شقيقتها وليست ابنتها حتى لا يفتضح أمرها وسط جيرانها، ومع استمرار سوء معاملة الأب والأم لها لفعلتها تقدم أحد الشباب لخطبتها للزواج، فقررت التخلص من فضيحتها وقتل الطفلة التي تمثل عائقا لها.

وأعترفت المتهمة أمام النيابة العامة أنها دخلت لغرفتها وأمسكت بالطفلة وخنقتها وللتأكد من وفاتها خبطتها في الأرض وبعدها نفضتها كما تنفض السجادة ولفتها في قماش وتوجهت بها على طريق فارسكور وألقت بها .