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حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب ابنته فى شبرا الخيمة

الخميس، 14 مارس 2019 10:39 ص
حبس أب 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصاب ابنته فى شبرا الخيمة حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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أمرت نيابة شبرا الخيمة، اليوم الخميس، بحبس المتهم باغتصاب ابنته 4 أيام على ذمة التحقيق، وعرض الطفلة على الطب الشرعى لبيان مدى تعرضها للاغتصاب من عدمه.

 

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ للعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا الخيمة من ربة منزل، باعتداء زوجها "ح.أ" كفيف، جنسيا على ابنتهما "ح.أ.ع" 11 عاما.

 

وانتقل المقدم أحمد عصر رئيس المباحث بصحبة قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بجريمته، وتحرر المحضر 1376 إدارى قسم أول شبرا الخيمة، وبالعرض على النيابة التى أمرت بحبسه.


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