"جنايات المنيا" تؤجل محاكمة نائب مرشد الإخوان و16 آخرين لـ4 يونيو

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قررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار إبراهيم أمين، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، و16 آخرين في قضية أعمال العنف ومحاولة قلب نظام الحكم، إلى جلسة الرابع من يونيو المقبل للمرافعة.

واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود، بعد أن اطلعت على الأحراز المرفقة بالأوراق وتقرير ضباط البحث الجنائي في القضية المتهم فيها محمود عزت و16 آخرين بينهم 10 محبوسون على ذمة القضية.

كانت قوات الأمن بالمنيا ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، ووجهت لهم النيابة العامة تهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري، والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وحيازة مطبوعات من شأنها تكدير السلم العام.