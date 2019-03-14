video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 14 مارس 2019 11:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"جماعات الهيكل" تقتحم الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى

الخميس، 14 مارس 2019 11:11 ص
"جماعات الهيكل" تقتحم الأقصى وسط حراسة مشددة من الاحتلال الإسرائيلى اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
إضافة تعليق

اقتحم أنصار ما تسمى (جماعات المعبد أو الهيكل المزعوم)، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وقال مسؤول الإعلام فى الأوقاف الإسلامية بالقدس فراس الدبس، إن أكثر من 150 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال ساعة واحدة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن المستوطنين يقتحمون القدس من باب المغاربة وينفذون جولة استفزازية ويغادرون من باب السلسلة بشكل متكرر.

وكانت (جماعات الهيكل) المنضوية فى إطار ما يسمى (اتحاد منظمات المعبد) قد جددت دعواتها فى الأيام الأخيرة لأنصارها والمستوطنين للمشاركة الواسعة فيما اسمته اجتياح الأقصى صباح اليوم، تحت شعار "معا من أجل منع المسلمين السيطرة على باب الرحمة".

ومن جانبه، أهاب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فى القدس - فى بيان له بالمواطنين إلى مواصلة رباطهم وشد الرحال إلى الأقصى، لما يشكله هذا الرباط بأثر بالغ فى تفويت الفرصة على الاحتلال ومستوطنيه من تحقيق مخططاتهم العدوانية التى تحاك ضد الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسى الشريف.

وأكد على مواقفه السابقة بالتمسك بحق المسلمين وحدهم فى المسجد الأقصى المبارك بجميع مصلياته، وساحاته، ومرافقه وما دار عليه السور فوق الأرض وتحت الأرض.

وشدد على موقفه الثابت باعتبار مبنى مصلى باب الرحمة جزءا لا يتجزأ من الأقصى، ومواصلة فتحه لأداء الصلاة فيه، والعمل الفورى على تعميره وترميمه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية ولجنة الإعمار، باعتبارهما الجهة الـمسؤولة وصاحبة الاختصاص فى ذلك، دون تدخل من قبل سلطات الاحتلال بأى شكل من الأشكال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

139 مستوطنًا وطالبًا تلموديًا يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى يهدم منزلين جنوب القدس

جماعات الهيكل

المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

الاحتلال




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

تعرف على الجهات المستفادة من حصيلة التصالح فى مخالفات البناء

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

"مباشر قطر" تكشف أسرار خطة الدوحة و"باترسون" للتصعيد ضد مصر والخليج

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

محمد صلاح يصنع فى تأهل ليفربول لربع نهائى الأبطال بثلاثية ضد البايرن

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

10 صور أكيد كيم كاردشيان بتفكر تحذفهم بنفسها..شوف واحكم بنفسك

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

متحدث الوزراء: معلومات المعالجين من الإدمان ستكون سرية وعلى نفقة الدولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة