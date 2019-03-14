جامعة الإسكندرية: التحاليل أثبتت تعاطى 18 موظفا للمخدرات فى حملة طبية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، أن حملة الكشف الطبى عن تعاطى المخدرات التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع صندوق المكافحة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، والتى استهدفت عينات عشوائية من جميع فئات العاملين بالجامعة، قد أنتهت اليوم الخميس بعد أن أستمرت لمدة ثلاثة أيام تم خلالها إجراء الكشف الطبى على 400 عينة من العاملين بأماكن مختلفة داخل الجامعة.

وأشار الدكتور الكردى أن نتيجة الكشف أسفرت عن الاشتباه فى تعاطى 18 عاملا وموظفًا للمواد المخدرة، موضحاً انه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الحالات وفقا للقانون وذلك بمعرفة إدارة الشئون القانونية بالجامعة، كما أكدً على أهمية هذه الحملة التى تعد خطوة هامة جداً للتحقق من سلامة العاملين بالجامعة لضمان جودة سير العمل بها.

وأشار إلى خطة الجامعة فى تنظيم ندوات خلال الفترة القادمة لتوعية الطلاب بخطورة وأضرار المخدرات، وكيفية تحصينهم ووقايتهم منها، توفير سبل الكشف والوقاية، وأضاف انه سيتم تنظيم حملات غير معلنة للكشف من المخدرات داخل الجامعة تشمل الحرم الجامعى والمدن الجامعية وأماكن تجمع الطلاب، للاطمئنان على صحة وسلامة الطلاب، وحمايتهم من مخاطر الإدمان والمخدرات.