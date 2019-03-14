توقيع اتفاقية استغلال خام الفوسفات بـ"أبوطرطور" لصالح "فوسفات مصر" خلال شهر

كتبت- مروة الغول

كشف مصدر مسئول بهيئة الثروة المعدنية، أنه خلال شهر من الآن، سيتم توقيع اتفاقية بين وزير البترول وهيئة الثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر، من أجل استغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون توقيع الاتفاقية خلال شهر مارس الجارى أو أبريل المقبل على أقصى تقدير.

وكان مجلس النواب، قد وافق يوم الاثنين الماضى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر لاستغلال خام الفوسفات (شركة مساهمة مصرية) بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن منطقة امتياز استغلال خام الفوسفات لصالح مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور، تبلغ مساحتها 220 كيلو متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى حوالى 800 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك.

وأشار المصدر، إلى أنه تم الانتهاء من العرض الفنى وجارى تقييم العرض المالى من أجل البدء فى إنشاءات المصنع، لافتا إلى أن بدء الإنتاج لمصنع حمض الفوسفوريك سيكون بداية 2020.

وأوضح أن المشروع سيعتمد على 2 مليون طن سنوياً من خام الفوسفات كمدخل رئيسى للإنتاج حيث سيتم انتاجه من هضبة أبوطرطور بالكامل.

وكانت تصريحات سابقة للمهندس طارق الملا وزير البترول، قد أكدت أن مشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبوطرطور الجديد، يجسد ويحقق توجه الدولة نحو إقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية وتحقيق عائدات مرتفعة من تصنيعها محلياً وتوفير منتجات يحتاجها السوق المحلى، فضلاً عن المساهمة الفعالة فى تحقيق التنمية الشاملة فى جنوب مصر.

وأشار الوزير فى تصريحاته إلى أن المشروع الجديد سيعمل على استغلال وتصنيع خام الفوسفات الموجود باحتياطيات كبيرة بمنطقة هضبة أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد.