"تنمية الصادرات": 21 شركة مصرية تشارك بمعرض كينيا لزيادة الصادرات لأفريقيا

كتب إسلام سعيد

تنظم هيئة تنمية الصادرات المصرية، المشاركة فى معرض كينيا P5 خلال الفترة من 19-22 مارس المقبل ضمن خطة المعارض التى تقوم الهيئة بتنفيذها لزيادة صادرات القطاعات المختلفة، وفق خطة دعم وتنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا.

وقال مصدر فى هيئة تنمية الصادرات، إن 21 شركة متخصصة فى قطاع الكيماويات على أن يتم تسيير البعثة المشاركة فى المعرض بدءا من يوم الجمعة 15 مارس للتجهيز للجناح المصرى هناك.

وأشار المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه مقرر أن يتم تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها من كينيا ودول أفريقية أخرى مشاركة فى المعرض، بهدف التعرف على الفرص التصديرية المتاحة.

وكشفت بيانات جهاز التمثيل التجارى، حدوث زيادة طفيفة فى الصادرات المصرية إلى كينيا خلال النصف الأول من عام 2018 مقارنة بنفس الفترة فى عام 2017 حيث ارتفعت من 170.37 مليون دولار لتبلغ 184.05 مليون دولار بنسبة ارتفاع تبلغ 8.2%.

وأضافت بيانات التمثيل التجارى، حدوث ارتفاع فى الواردات المصرية من كينيا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 26.8% حيث بلغت 100.68 مليون دولار فى حين أنها كانت تبلغ 79.39 مليون فى النصف الأول من 2017.

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات جهاز التمثيل التجارى فى كينيا، زيادة حجم التبادل التجارى بين كينيا ومصر بنسبة 20.6% حيث ارتفعت من 451 مليون دولار فى عام 2016 إلى 543.8 مليون دولار فى عام 2017، وجاءت هذه الزيادة فى حجم التبادل التجارى نتيجة لزيادة فى كل من قيمة الصادرات المصرية إلى كينيا والواردات المصرية من كينيا ولكن بنسب مختلفة.

وحققت الصادرات المصرية إلى كينيا رقماً تاريخياً غير مسبوق خلال عام 2017، حيث ارتفعت من 268 مليون دولار خلال عام 2016 إلى 353.8 مليون دولار فى عام 2017 أى بنسبة زيادة بلغت نحو 32%، فى الوقت الذى زادت فى الواردات من كينيا زيادة طفيفة بلغت 3.8 % لترتفع من 183 مليون دولار فى 2016 إلى 190 مليون دولار فى 2017.

وتنوعت الصادرات المصرية إلى السوق الكينى بين قصب السكر أو بنجر السكر وسكروز نقية كيميائيا، فى شكل صلب، سكر للاستخدام الصناعى، والصابون ومستحضرات الغسيل، وورق من النوع المعد للاستعمال كورق للتجميل (تواليت) أو لمناديل إزالة مواد التطرية، لمناشف الأيدى، المائدة والمناشف والأوراق المماثلة للاستعمالات المنزلية أو الصحية أو التجميل، الحشو السليولوزى، ولأسمنت، والشاشات وأجهزة العرض، والبرتقال وألياف حديد وغيرها من البنود السلعية المتنوعة.

فيما جاء الشاى الأسود أهم البنود السلعية المستوردة من كينيا ثم جوز الهند ودخان الشعر وافوكادو طازجة وجافة وورق تبغ غير كامل، ازهار وبن غير محمص وغير منزوع منه الكافين، وبيجامات الحرير للنساء، وعصير أناناس وزبدة من مواد دسمة وفواكهة وبذور، ومزيلات روائح العرق وأقلام جافومربى، وموز.