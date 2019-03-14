"تعليم دمياط" يحصد المركز الأول على الجمهورية فى السباحة ويحرز ذهبيتين

دمياط - معتز الشربينى

أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن حصول "تعليم دمياط" على ميداليتين ذهبيتين والمركز الأول جمهورية فى السباحة حققهما الطالبان محمد ياسر عمر (200م باك) مدرسة دمياط الإعدادية بنين، والطالب إبراهيم ياسر عبد المقصود (100م حرة) مدرسة التوفيقية الإعدادية.

وتقدم "سويلم" بالتهنئة للطالبين الفائزين وتوجيه التربية الرياضية بقيادة أحمد عبد السلام الموجه العام وللكابتن إبراهيم صقر مشرف الفريق وطاقم التدريب وأولياء الأمور، متمنيا كل التوفيق لباقى الطلاب.