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تعرف على مصير صاحب كافيه حوله بمساعدة قهوجى لمتجر"ترامادول" بمصر الجديدة

الخميس، 14 مارس 2019 06:00 ص
تعرف على مصير صاحب كافيه حوله بمساعدة قهوجى لمتجر"ترامادول" بمصر الجديدة أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب سليم على
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استغل "تامر . غ" الكافيه ملكه ليكون ستارا لممارسة نشاطة الإجرامي، وبيع المواد المخدرة لرواد الكافيه وزبائنه بمنطقة مصر الجديدة، بهدف تحقيق الربح السريع، ويساعده فى ممارسة نشاطه قهوجى يتعاطى جوهر الحشيش.

 

وقررت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة القهوجى واصحاب كافيه، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة مصر الجديدة.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد فؤاد الشربينى، وعضوية المستشارين الدكتور محمد أحمد الجنزورى، والدكتور شريف محمد حافظ، وسكرتارية محمد الغلبان، وأحمد عبدالله.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، تلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا يفيد قيام المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، وبالتوجه لمكان تواجدهم أبصر رجال المباحث القهوجى يتعاطى سيجارة لمخدر الحشيش، فضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على أقراص لمخدر الترامادول، وأرشدهم على صحاب الكافيه وبضبطه وتفتيشه عثر على أقراص لذات المخدر وبمواجهتهما أقرا بإحرازهما للمضبوطات للإتجار فيها.

 

 

 


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