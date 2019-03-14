تعرف على رقم الخط الساخن لمحكمة النقض لمعرفة مصير طعنك

كتبت هدى أبو بكر

19681 هذا هو رقم الخط الساخن الذى حددته محكمة النقض للاستعلام عن مصير الطعون ومواعيد الجلسات تسهيلا على المواطنين.

ومن خلال هذا الخط الساخن يمكن للمتقاضين الاتصال والاستعلام عن خط سير أو مصير الطعن الخاص بهم ، وموعد جلسة نظره أو موعد تأجيله، وذلك بعد أن يقدم المتصل رقم الطعن الخاص به أمام المحكمة.

وأطلقت محكمة النقض هذه الخدمة منذ فترة وذلك فى إطار سعيها لاستخدام التكنولوجيا لتحقيق العدالة الناجزة.

كان المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض قد وجه باستخدام الوسائط التكنولوجية الحديثة لسرعة الفصل فى الطعون، معلنا عن إطلاق دائرة اليوم الواحد الإلكترونية، بهدف الارتقاء بمستوى العمل القضائى والإدارى بالمحكمة واختصار الدورة المستندية والقضاء نهائياً على مشكلة تراكم الطعون وتيسير الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت وباستخدام النظم التكنولوجية الحديثة ومنها إدارة الجلسات إلكترونياً ورول الجلسة الإلكترونى ومحاضر الجلسة الإلكترونية وتبادل المستندات والمذكرات إلكترونياً