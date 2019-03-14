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تعرف على المحافظات المحددة لزراعة محصول الأرز خلال الموسم المقبل

الخميس، 14 مارس 2019 07:00 ص
تعرف على المحافظات المحددة لزراعة محصول الأرز خلال الموسم المقبل زراعات الأرز ـ أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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وضعت وزارتا الرى والزراعة المحددات الأساسية لزراعة محصول الأرز الموسم المقبل، وذلك فى الإطار الذى يحقق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقًا للموقف المائى وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح.

 

ووضعت الوزارتان جداول مساحات الأرز مع الأخذ فى الاعتبار إمكانية استخدام سلالات من الأرز التى تتحمل درجات ملوحة عالية، وكذا سلالات الأرز المبكر وطبقًا لنوعيات التربة المختلفة، وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى، وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح.

 

ومن المقرر زراعة الأرز فى محافظات:

1- الإسكندرية

2– البحيرة

3– الدقهلية

4– الشرقية

5– كفرالشيخ

6– الغربية

7– دمياط

8– الإسماعيلية

9– بورسعيد


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