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الخميس، 14 مارس 2019 04:32 م
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تعرف على أجر رئيس شل خلال عام 2018

الخميس، 14 مارس 2019 02:32 م
تعرف على أجر رئيس شل خلال عام 2018 شركة شل - ارشيفية
رويترز
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قالت شركة رويال داتش شل النفطية اليوم الخميس إن إجمالى أجر رئيسها التنفيذى بن فان بيوردن ارتفع لأكثر من مثليه ليصل إلى 20.1 مليون يورو (22.8 مليون دولار) فى 2018، وهو ما يرجع فى الأساس إلى مكافأة وخطة تحفيزية.

وهذا ثانى أعلى أجر يتقاضاه فان بيوردن على الإطلاق منذ توليه منصب الرئيس التنفيذى فى 2014 الذى تقاضى فيه 24.2 مليون يورو، وكان ذلك بفعل تغييرات فى حساب الضرائب ومستحقات التقاعد نتيجة لترقيته.

ومع هبوط أسعار النفط، انخفض أجر فان بيوردن إلى 5.6 مليون يورو فى 2015، ثم ارتفع مجددا إلى 8.6 مليون فى 2016 و8.9 مليون فى 2017.

وقالت شل إن لفان بيوردن دورا محوريا فى عملية الاندماج مع منافستها بي.جي، وتنفيذ خطة تخارج بقيمة 30 مليار دولار "وقيادة القطاع فى وضع نهج للامتثال لاتفاق باريس (بشأن تغير المناخ)".


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