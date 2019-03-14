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ترامب يغرى أنصار البريكست باتفاق تجارى كبير بين واشنطن ولندن

الخميس، 14 مارس 2019 02:54 م
ترامب يغرى أنصار البريكست باتفاق تجارى كبير بين واشنطن ولندن دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب تدخل فى مسألة البريكست فى اللحظات الأخيرة، وقال إن إدارته تتطلع للتفاوض على اتفاق تجارى كبير مع بريطانيا، بعد تقارير تحدثت عن أن الزعيم القومى البريطانى نايجل فراج طلب منه ذلك.

وأوضحت "إندبندنت" أن هناك تقارير تشير إلى أن الزعيم السابق لحزب استقلال بريطانيا قد طلب من الرئيس الأمريكى دعم مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبى بدون اتفاق خلال اجتماع معه فى وشنطن هذا الشهر.

وبعد ساعات من تصويت البرلمان البريطانى على رفض خيار البريكست بدون اتفاق، وقبل ساعات أخرى من تصويت مرتقب على تأجيل موعد الخروج، نشر ترامب تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" سيفسرها كثيرون على أنها تلبية لطلب فراج، حيث كتب ترامب يقول "إدارتى تتطلع للتفاوض على اتفاق تجارى كبير مع المملكة المتحدة، الإمكانات غير محدودة".

وتقول إندبندنت إن مؤيدى البريكست البارزين طالما قالوا إن الاتفاق التجارى مع الولايات المتحدة سيكون أحد المزايا الرئيسية للانفصال عن الاتحاد الأوروبى، لكن المعارضين حذروا من أن أى اتفاق سيستغرق سنوات على الأرجح ويسفر عن معايير أقل فيما يتعلق بالغذاء والزراعة وأيضا مزيد من خصخصة هيئة الخدمات الصحية.

 

 


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