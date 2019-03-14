ترامب: هناك فرصا جيدة جدا للتوصل إلى اتفاق تجارى مع الصين

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أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه ليس "فى عجلة من أمره" لإبرام اتفاق تجارى مع الصين، مشددا على أنه يريد "اتفاقا جيدا" قبل كل شيء.

ونقلت قناة (الحرة) الفضائية اليوم الخميس، عن الرئيس ترامب فى تصريح بالبيت الأبيض قوله "إذا لم يكن الاتفاق جيدا، فلن نبرم" اتفاقا، مشيرا إلى أن هناك "فرصا جيدة جدا" لتوصل البلدين إلى اتفاق.



وأجرى كبار المفاوضين الأمريكيين والصينيين محادثات هاتفية فى وقت سابق لمناقشة الخطوات التالية فى المحادثات التجارية؛ فيما أعلن البيت الأبيض أنه لم يتم بعد تحديد موعد لقمة بين الرئيسين الأمريكى والصيني.



وأجرى وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين وممثل التجارة روبرت لايتهايزر محادثات هاتفية مع كبير مسؤولى الاقتصاد فى بكين ليو هى لمناقشة "مسائل رئيسية" متعلقة بالتجارة.



ويثير النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة، والذى شهد تبادل فرض رسوم كبيرة على بضائع بأكثر من 360 مليار دولار، توترا فى الأسواق منذ أشهر.